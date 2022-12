Francia: Macron annuncia un "grande porto" per il trasporto merci fra Marsiglia e Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, propone un “grande porto” che possa favorire i collegamenti lungo il fiume Rodano, da Marsiglia a Lione. In un’intervista al quotidiano “La Provence”, Macron ha parlato di un porto che favorirà il trasporto di forniture energetiche e merci. Il presidente francese ha parlato anche del gasdotto H2Med, il progetto per il trasporto di idrogeno che coinvolge anche Portogallo e Spagna che è stato presentato ieri ad Alicante. "Con questo progetto, Marsiglia diventerà uno dei principali centri dell'idrogeno in Europa", ha sottolineato il capo dello Stato. "Marsiglia è una porta d’ingresso naturale, per la sua posizione geografica e per la presenza delle sue industrie lungimiranti. Dobbiamo anche creare, anche qui per questioni di coerenza energetica e industriale, un grande porto che va da Marsiglia a Lione", ha affermato Macron. Questo porto consentirà di "risalire il solco del Rodano per trasportare forniture di energia e merci fino alla valle chimica, a sud di Lione, e collegherà anche la Germania e il suo cuore produttivo". (Frp)