Spagna: tre terroristi dell’Eta trasferiti in carceri basche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terroristi dell'Eta, l’organizzazione indipendentista basca, Inigo Guridi, Asier Badiola e Inigo Zapirain sono stati trasferiti in due diverse carceri basche. I primi due sono detenuti ora nel carcere di Martutene, a San Sebastian, e il terzo a Zaballa, come riportato da Etxerat, l'associazione di parenti e amici dei detenuti dell’Eta. Guridi Lasa, originario di Villabona, ha lasciato il carcere di Mansilla de las Mulas a Leon. Era stato condannato per l'omicidio del giornalista José Luis López de la Calle, nonché per l'assasinio degli agenti della Guardia civil Irene Fernández Perera e José Ángel de Jesús Encinas nel 2000. Da El Dueso, in Cantabria, è stato trasferito, invece, Inigo Zapirain, nato a Bilbao, condannato per l'uccisione del militare Luis Conde de la Cruz e dell’agente di polizia Eduardo Antonio Puelles García. Infine, Asier Badiola Lasarte, di Ondarroa, è stato condannato per aver piazzato un'autobomba nella stazione di polizia di Ertzaintza a Ondarroa nel 2008.(Spm)