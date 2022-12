Ucraina: Calenda da domani a giovedì a Leopoli e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Terzo Polo e segretario di Azione, Carlo Calenda, sarà in Ucraina da domani a giovedì prossimo. Cinque giorni tra Leopoli e Kiev per incontrare rappresentanti del governo di Kiev, delle istituzioni locali, del mondo accademico ucraino e delle associazioni di volontariato. Lunedì 12 dicembre, alle 11, Calenda vedrà il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi. Successivamente, sempre in città, visiterà il centro di riabilitazione 'Unbroken' e una struttura di volontariato per i rifugiati. Nel corso della giornata Calenda incontrerà il Direttore dell’Istituto di cultura Italiano a Kiev, Edoardo Crisafulli, e il direttore dell'Ice, Toni Corradini. Nella giornata di martedi 13, alle 9:30, è previsto l'incontro con il Rettore della Ukrainian Catholic University. Seguirà un intervento pubblico e la visita al Campus universitario. (segue) (Rin)