Ucraina: Calenda da domani a giovedì a Leopoli e Kiev (2)

- Nella giornata di mercoledì 14 dicembre, a Kiev, alle 9:30 incontro con la direttrice dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Restauro, Svetlana Strelnykova. Alle 11:30 incontro con Natalya Boyko, consigliere del primo ministro ucraino per le questioni energetiche e Taras Andreyovich, viceministro dell’Economia. Durante la sua permanenza a Kiev Calenda incontrerà l'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo. "Ho accolto l’invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione - ha detto Calenda - poi sarò a Kiev. Credo sia importante portare di persona la nostra solidarietà in un momento così difficile per gli ucraini". (Rin)