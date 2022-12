Migranti: a Roma la mostra su sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia, al via "Vite in Movimento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le storie raccontate quella di Nika, 15 anni, dall'Ucraina. La ragazza parte da Charkiv dopo l'inizio dei bombardamenti. Arriva a Roma. Nei suoi scatti racconta scene di vita quotidiana, persone con un background migratorio e con un percorso probabilmente simile al suo, "forse alla ricerca di una nuova normalità" spiega la ragazza. Fotografa una cattedrale con uno sfondo di un cielo azzurro, per lei il sogno di ritrovare lo stesso cielo libero una volta tornata nel suo Paese. Tra le storie raccontate dai pannelli anche quella di Mamoudou, 16 anni, della Guinea Conakry. Lascia il suo Paese nel post Covid-19, per via delle condizioni difficili in cui versava la famiglia. Le sue foto raccontano il sogno di completare gli studi, diventare ingegnere e tornare presto nel suo Paese. Il laboratorio di fotografia, attraverso il metodo sperimentato da Giacomo Pirozzi – e portato in oltre 60 Paesi – diventa quindi uno strumento finalizzato anche a superare un vissuto difficile attraverso l'espressione del dolore e la rivelazione delle speranze future. "Vite in Movimento. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia" sarà visitabile fino al 18 dicembre nella stazione di Roma Tiburtina, ingresso piazzale della Stazione Tiburtina. (Com)