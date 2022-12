Lazio: Ghera (Fd'I), Pd colto in fallo grazie a nostra denuncia nomina Frosinone inopportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra opposizione sulla inaccettabile forzatura delle nomine degli Egato ha costretto il numero due della Regione Lazio a rimangiarsi questa ennesima stipendiopoli targata Pd- M5stelle. Alla luce di questo ripensamento, risulta senz'altro una inopportuna fuga in avanti il conferimento degli incarichi per l'Ente di Gestione dell'ambito di Frosinone. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "C'è poi il tema degli alti emolumenti previsti, sul quale non può certo fare promesse di tagli il candidato alle regionali della Sinistra, che da elemento di spicco della Giunta Zingaretti, non ha espresso nessuna contrarietà a questa operazione poltronificio. Sempre sugli stipendi d'oro degli Egato, patetico il battibecco interno al M5Stelle regionale che come al solito, fa il doppio gioco di stare al governo del Lazio con alcuni esponenti e di fingere un'opposizione di facciata con altri", conclude. (Com)