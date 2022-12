Spagna: lunedì la “cena della pace” dei popolari in vista degli appuntamenti elettorali del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici regionali di Madrid del Partito popolare spagnolo (Pp) si riuniranno lunedì per la tradizionale cena di Natale, un appuntamento molto importante nella strada che conduce agli appuntamenti elettorali previsti nel 2023. Per il quotidiano “El Pais” sarà la “cena della pace” fra la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, e il leader nazionale dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, dopo alcune tensioni emerse fra i due nelle ultime settimane. Lo scorso anno, la cena di Natale non ebbe luogo perché l’allora leader popolare, Pablo Casado, l’aveva vietata a causa della pandemia di Covid-19, una decisione duramente contestata da Ayuso. In quest’occasione, invece, Feijoo sarà l'ospite d'onore nel tentativo anche di riallineare le agende con Ayuso e lanciare un forte messaggio interno ai popolari sul fatto che le “faide interne” sono accantonate, soprattutto in vista delle elezioni che comunali, regionali e politiche si terranno nel 2023. “È una cena di pace prima del ciclo elettorale che segnerà il futuro del Pp e dei suoi due leader”, scrive “El Pais”, che cita poi una fonte nei popolari: "Abbiamo invitato Feijoo, ha detto che ovviamente sarebbe venuto, e abbiamo aggiustato la data (in modo che i due leader potessero partecipare entrambi)". "Il rapporto con Ayuso è frequente e cordiale", aggiunge, inoltre, una fonte della sede nazionale del Pp, specificando che quella di Madrid sarà l'unica cena di festa a cui parteciperà Feijoo.(Spm)