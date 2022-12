Reddito Cittadinanza: Montaruli, nel 2022 tante domande-truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi afferma che il rischio di truffe sul reddito di cittadinanza rappresenti una percentuale irrisoria è sufficiente rispondere con i numeri. Su un milione e 290 mila domande per il reddito presentate nei primi 10 mesi di quest'anno, l'Inps ne ha preventivamente respinte 240 mila: un quinto. Sono dati che i paladini di questa misura, quelli che ci costruiscono tournè in sua difesa, nelle piazze e in tv si guardano bene dal ricordare". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Mur e deputato di Fdi Augusta Montaruli. "Aggiungo che tali controlli preventivi dell'Inps sono partiti solo quest'anno: durante i governi Conte I e II non venivano effettuati e dunque non sapremo mai quante truffe o domande inidonee non sono state respinte. Intanto - prosegue Montaruli - anche oggi, come ogni giorno, un nuovo caso di denuncia delle forze dell'ordine nei confronti di 19 persone, a Prato, per aver percepito il reddito di cittadinanza indebitamente. Il Governo Meloni vuole giustamente sostenere i fragili, impedendo la stagnazione del mondo del lavoro che il reddito di cittadinanza ha causato, superando questa misura Si tratta di un approccio politico serio e responsabile - conclude - , diametralmente all'opposto rispetto a chi aizza le piazze facendo ricorso alla mera propaganda". (Rin)