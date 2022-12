Malesia: attacco hacker compromette i dati di 5 milioni di passeggeri di Air Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno avviato un'indagine per accertare le responsabilità di un attacco informatico che ha compromesso i dati di 5 milioni di passeggeri e di tutto il personale di Air Asia. Lo ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni e del digitale, Fahmi Fadzil. Parlando a "Straits Times", il ministro ha spiegato che il governo ha preso in seria considerazione l'attacco, che ha interessato informazioni personali ed è stato effettuato dal gruppo di hacker Daixin Team. “ causato da un accesso insolito nel sistema. Ciò ha portato all'attacco ransomware che potrebbe potenzialmente causare una perdita di dati ", ha dichiarato Fahmi in una dichiarazione di sabato.“Le prime indagini mostrano che l'attacco informatico sul server AirAsia è stato condotto il 12 novembre a seguito di colloqui sul capitale", ha spiegato il ministro, precisando che tuttavia per il momento i dettagli del caso non possono essere rivelati al pubblico per evitare complicazioni legali.(Fim)