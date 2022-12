Ucraina: Kuleba, dopo la vittoria della guerra avremo l'esercito più forte d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la vittoria nella guerra iniziata dalla Russia, l'Ucraina avrà le forze armate più potenti d'Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in una nota. "Il futuro della sicurezza euro-atlantica si decide ora sul campo di battaglia in Ucraina. Dopo la guerra, il nostro Paese avrà uno degli eserciti più potenti del mondo, l'esercito più potente d'Europa, se teniamo conto dell'esperienza di combattimento e morale e stato psicologico, equipaggiamento militare. Sarebbe poco saggio da parte della Nato non includere un così potente contributore alla sicurezza", ha osservato Kuleba. Secondo il ministro, il confine orientale dell'Ucraina è già il confine orientale dello spazio euro-atlantico. "L'appartenenza alla Nato sarà solo un riconoscimento legale di questo fatto. E accadrà, non ho dubbi", ha sottolineato il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina. (Kiu)