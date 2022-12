Lombardia 2023: Majorino, confronti Pd M5s sta andando bene, partiamo da linguaggio cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare che il confronto sui temi tra la delegazione del centrosinistra e il Movimento 5 stelle stia andando bene. Entro pochi giorni tireremo una linea definitiva". Lo afferma in una nota il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commentando i risultati dell'incontro di oggi fra le delegazioni Pd e M5S. "La nostra alleanza - sottolinea l'europarlamentare dem - deve parlare il linguaggio del cambiamento. Questo vuol dire mettere al centro il rilancio della sanità per tutti, dare vita a buone politiche per il lavoro e le imprese, dotarsi di un piano per la realizzazione di infrastrutture molto ambizioso, effettuare scelte in campo ambientale che guardino al futuro". (Com)