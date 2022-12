Germania: autorità Sassonia, sequestratore Dresda lupo solitario psicologicamente instabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo psicologicamente instabile che agiva in solitaria: così il ministro dell’Interno della Sassonia, Armin Schuster, ha definito il 40enne che questa mattina ha ucciso una donna – forse sua madre – e poi preso degli ostaggi nel centro commerciale Altmarktgalerie, a Dresda. L’uomo, ferito nel corso dell’operazione di polizia volta a liberare una donna e un bambino presi in ostaggio, è successivamente deceduto. "Sono indignato per l'atto di quello che sembra essere un individuo psicologicamente confuso che ha agito da solo", ha detto Schuster. Il portale “Tag24” ha riferito che l’uomo avrebbe ucciso la madre, una donna di 62 anni in un condominio nel quartiere Prohlis di Dresda, a sud est del centro cittadino. (Geb)