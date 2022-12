Legge Bilancio: Foti (Fd'I), emendamenti elevati, opposizione convenga sul procedere in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al di là degli emendamenti che risulteranno inammissibili, resta il fatto che il numero degli stessi resta molto elevato e i tempi per una loro compiuta e attenta disamina non ci sono. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, secondo cui la maggioranza di centrodestra, pur non volendo comprimere i diritti di alcuno, evidenzia come, non certo per colpa della stessa, i tempi a disposizione del Parlamento per evitare l’esercizio provvisorio sono estremamente ridotti. "Rivolgo pertanto un appello alle opposizioni affinché, nella diversità dei ruoli e degli obiettivi, convengano sul fatto di procedere ad un esame degli emendamenti con modalità e tempi che consentano ai due rami del Parlamento di approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre. D’altra parte, a nessuno può sfuggire e nessuno può negare che, nonostante il meritorio impegno profuso dal governo al riguardo, i tempi per l’esame della legge di bilancio risultano ristretti non certo per volontà politica ma solo ed esclusivamente per le ben note ragioni tecniche dovute alla consultazione elettorale", aggiunge Foti. (Rin)