Sardegna: spopolamento, misura attività produttive estesa a lavoratori autonomi e professionisti (3)

- “L’obiettivo che ci eravamo posti a inizio Legislatura era quello di combattere attivamente lo spopolamento e l’isolamento dei territori, una piaga diffusa in tutto il territorio regionale ma più marcata in alcune aree – spiega l’Assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino - Oggi stiamo lavorando per portare a compimento questo progetto e accompagnare la rinascita dei piccoli Comuni sardi che senza un intervento della Regione rischiavano di scomparire”- Al vertice della classifica sui Comuni più fragili dal punto di vista demografico, quindi a rischio spopolamento, c’è la provincia di Oristano con il 90% dei paesi (78 in totale) sotto i 3mila abitanti, seguita da quella di Nuoro, Sassari, Sud Sardegna e Città metropolitana. (Rsc)