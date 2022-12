Energia: Lavrov, nessun "gioco" geopolitico nell'unione del gas Russia-Kazakhstan-Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcun "gioco" geopolitico dietro l'idea di creare un'unione del gas tra Russia, Kazakhstan e Uzbekistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all'emittente kazakha "Khabar 24". “L'iniziativa di creare un progetto del gas 'a treì tra Russia, Kazakhstan e Uzbekistan è ora in discussione. Gli analisti, soprattutto occidentali, hanno prontamente iniziato a dire che si tratta di una sorta di 'gioco' politico o geopolitico. Non c'è alcun tipo di 'gioco' qui", ha detto Lavrov. I tre Paesi vicini condividono un sistema di trasporto del gas e sono interessati a una fornitura ininterrotta di gas, considerando i picchi di consumo stagionali, ha detto il ministro degli Esteri. "Recentemente ho letto un rapporto su un'improvvisa carenza di energia in Uzbekistan. Questo è un chiaro esempio che dimostra la necessità di utilizzare i nostri vantaggi per risolvere problemi pratici nell'interesse dei nostri cittadini, senza alcuna politicizzazione o ideologia", ha aggiunto Lavrov. (Rum)