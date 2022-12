Vaticano: Papa riceve presidente slovacca Caputova, guerra e accoglienza nei colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Francesco ha ricevuto in udienza Zuzana Caputova, presidente della Repubblica Slovacca, la quale, successivamente, si è incontrata con monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sui buoni rapporti bilaterali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca e sul ruolo della Chiesa nella società – si legge nella nota diffusa dalla sala stampa vaticana –. Nel prosieguo dei colloqui, si è discusso approfonditamente della guerra in Ucraina e del suo impatto a livello regionale e internazionale, con particolare attenzione alla situazione umanitaria, all'accoglienza dei profughi e alla crisi socio-economica". L'incontro tra il Pontefice e Caputova è durato circa 45 minuti e si è concluso con il consueto scambio dei doni. Il Santo Padre ha donato il medaglione di San Martino, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace del 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il libro con le frasi dette sull'Ucraina. La presidente slovacca ha omaggiato il Pontefice con un cesto di dolci natalizi prodotti da persone disabili, le decorazioni per albero di Natale realizzate da donne di una comunità povera, un dipinto raffigurante San Francesco di Assisi opera di Dorota Sadovska, un libro di illustrazioni per bambini con frasi dette dal Santo Padre e un libro di Silvo Krcmery, personalità di spicco della Chiesa slovacca. (Civ)