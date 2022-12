Imprese: Generali confermata nell'indice di sostenibilità Dow Jones

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali è stata nuovamente confermata nel Dow Jones Sustainability World Index (Djsi) e nel Dow Jones Sustainability Europe Index (Djsi Europe). Un riconoscimento - si legge in una nota - che colloca la compagnia tra le prime aziende al mondo del settore assicurativo in termini di performance di sostenibilità e premia l’impegno continuo del gruppo a integrare la sostenibilità nelle attività di business, coerentemente con l’ambizione di essere Partner di Vita. Generali fa parte della Net-Zero Asset Owner Alliance (Nzaoa) – un gruppo di investitori internazionali, nato su iniziativa delle Nazioni Unite, che si impegna a ridurre a zero entro il 2050 le emissioni nette di gas serra dei propri portafogli - e della Net-Zero Insurance Alliance (Nzia), che coinvolge i leader mondiali del settore assicurativo con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas serra attribuibili ai portafogli assicurativi entro il 2050. (segue) (Com)