Imprese: Generali confermata nell'indice di sostenibilità Dow Jones (2)

- “La sostenibilità è per Generali l’originator nella strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Significa integrare pienamente la sostenibilità nel business e metterla al centro di tutte le nostre decisioni", ha affermato Marco Sesana, general manager del Gruppo Generali. "La conferma da parte del Dow Jones Sustainability Index (Djsi) ribadisce il nostro impegno nei confronti di tutti i nostri stakeholder e delle comunità in cui operiamo e rappresenta un ulteriore stimolo al perseguimento di una crescita sostenibile e di una società più equa e resiliente”, ha concluso. (Com)