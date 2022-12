Trasporti: Mennuni (Fd'I), Roma al centro delle infrastrutture del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'impegno del governo Meloni per dare finalmente a Roma una rete metropolitana degna di una capitale europea. Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatore della Repubblica. "Oggi abbiamo svolto un sopralluogo insieme al Ministro Salvini, al sindaco e all'assessore alla mobilità - aggiunge - per vedere lo stato di avanzamento del cantiere della stazione Colosseo e per monitorare tempi e stato della realizzazione dell'opera. Come componente della commissione mobilità di Roma Capitale, dopo essermi battuta per circa un decennio insieme ai colleghi di Fratelli d'Italia per il completamento della Metro C, appena eletta in Senato e divenuta membro della commissione Bilancio, ho ritenuto necessario chiedere il finanziamento delle tratte 1 e 2 fino a Farnesina. Grazie al finanziamento del Governo Meloni l'opera proseguirà. La metro C deve raggiungere Roma nord,e tale percorso aggiuntivo fu inserito in una Legge obiettivo, perché l'obiettivo era e rimane di collegare il nord e il sud della Capitale. Monitoreremo affinché il lavoro proceda speditamente e su questo sarà costante l'impegno di Fd'I. Avanti tutta per Roma", conclude Mennuni.(Com)