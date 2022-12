Energia: Tunisia, Eni avvia la produzione della centrale fotovoltaica di Tataouine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Eni annuncia l'avvio della produzione dell'impianto fotovoltaico operato di Tataouine, nel sud della Tunisia, a seguito dell'allaccio alla rete nazionale. L'avvio è stato celebrato oggi durante una cerimonia alla presenza ministra dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere della Tunisia, Neila Gonji, e delle autorità locali. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. L'impianto, che ha una capacità installata di 10 MW, fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 GWh all'anno di energia, assicurando al contempo un risparmio di circa 211.000 tonnellate di CO2eq per la durata d'esercizio. L'energia elettrica prodotta sarà ceduta a Steg(Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz) sulla base di un accordo di Power Purchase Agreement della durata di 20 anni. L'impianto è stato realizzato da Société Énergie Renouvelables Eni Etap (Seree), una joint venture paritetica tra Eni ed Etap (Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières) operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili.