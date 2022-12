Energia: Tunisia, Eni avvia la produzione della centrale fotovoltaica di Tataouine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, Eni opera anche il campo fotovoltaico di Aadm, con una capacità di picco di 5 MW, che fornisce energia elettrica per l’adiacente campo di Adam, nel governatorato di Tataouine, consentendo così un risparmio dei consumi di gas e di emissioni di anidride carbonica per oltre 6.500 tonnellate all’anno. L’impianto è un sistema di generazione ibrida, tra i più innovativi ed efficienti. Tali iniziative confermano il contributo di Eni al percorso di decarbonizzazione del sistema energetico tunisino e l’impegno della società nell’azzeramento delle emissioni scope 1, 2 e 3 entro il 2050, in linea con la strategia Eni nel medio-lungo periodo. Eni è presente in Tunisia dal 1961 e opera nel Paese nei settori upstream con attività concentrata nelle aree desertiche del sud e nell’offshore mediterraneo, attraverso la Global Gas & Lng Portfolio per la gestione del gasdotto Transmed, che collega l’Algeria all’Italia attraverso la Tunisia, e nel settore Refining & Marketing. (Com)