Costa d’Avorio: ministra Esteri francese invita a non farsi manipolare da propaganda russa

- La popolazione della Costa d’Avorio non deve farsi manipolare dalla propaganda russa che alimenta il sentimento antifrancese in Africa. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna da ieri in visita ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio. Durante un incontro con il ministro per la Promozione della gioventù, Mamadou Touré, Colonna ha detto che la Francia ha “il dovere di sostenere lo sviluppo del Paese”. "Aiutiamo la popolazione ma chiediamo loro di aprire gli occhi e rendersi conto di chi sta aiutando e chi sta danneggiando", ha detto ad alcuni giornalisti. “C'è una questione di responsabilità quasi personale sul non essere manipolati e non restare prigionieri di false informazioni”, ha aggiunto la ministra francese.(Frp)