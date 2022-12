© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un messaggio in occasione della celebrazione della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. "Proteggi tutte le donne e gli uomini dell'Aeronautica militare italiana. Il loro lavoro a tutela della nostra sicurezza, le missioni che svolgono in tutto il mondo per la pace, sono un patrimonio dell'Italia", ha scritto Tajani su Twitter. (Res)