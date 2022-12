Manovra: Floridia (M5s), noi al fianco del mondo del libro contro abrogazione 18App

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e la maggioranza raccolgano l'allarme del mondo del libro e della cultura in generale sulla possibile abrogazione del Bonus cultura. Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Barbara Floridia, secondo cui l'intera filiera culturale conta sugli introiti che derivano da 18App, uno strumento che grazie al Movimento 5 stelle è stato riformato per evitare alcune storture e reso stabile. "Saremo a fianco del mondo del libro e della cultura in generale che chiede al governo di tornare sui suoi passi. Dopo la pandemia il settore culturale va sostenuto con misure che si dispiegano nel tempo, a maggior ragione in questa fase di crisi energetica e di calo generalizzato dei consumi", ha aggiunto. (Rin)