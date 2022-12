Perù: ex premier Bellido, Castillo "non ricorda" di aver sciolto il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù Pedro Castillo "non ricorda" di aver sciolto il Congresso. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro Guido Bellido, che in dichiarazioni all'emittente "Rpp" ha sostenuto che l'ex capo dello Stato non ricorda di aver pronunciato mercoledì il discorso in cui ha sciolto il parlamento e decretato un governo di eccezione, decisione che ha portato al suo arresto. Secondo Bellido sarebbe necessario esaminare le registrazioni delle telecamere di sicurezza del palazzo di governo per sapere cos'è successo veramente nelle ultime ore del governo Castillo. “Il presidente non ricorda di aver letto (quel discorso) alla nazione. Me lo ha detto con le sue stesse parole", ha detto ancora Bellido, insistendo sul fatto che la lettura di questo decreto di Castillo è giustificata dal fatto che il presidente "non stava bene", diffondendo così implicitamente dubbi su un possibile boicottaggio dell'ex presidente. “Abbiamo bisogno della libertà del professor Pedro Castillo. Chiederemo che il presidente, in libertà, dica al Paese la verità ", ha aggiunto l'ex premier. (Brb)