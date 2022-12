Ucraina: premio Nobel Matviychuk, non si raggiungerà la pace deponendo le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Ucraina non si raggiungerà deponendo le armi. Lo ha detto la vincitrice ucraina del premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviychuk, direttrice del Centro per le libertà civili (Ccl), alla cerimonia di premiazione. "Il popolo ucraino vuole la pace più di chiunque altro al mondo", ha detto Matviychuk. "Ma la pace per un Paese sotto attacco non può essere raggiunta deponendo le armi. Non sarebbe pace, ma un’occupazione", ha aggiunto l’attivista ucraina. (Sts)