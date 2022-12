Ucraina: Stoltenberg, guerra su vasta scala fra Nato e Russia è "possibilità reale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina potrebbe sfociare in un conflitto su vasta scala tra Nato e Russia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista all'emittente televisiva norvegese "Nrk". "Temo che la guerra in Ucraina andrà fuori controllo e si trasformerà in una grande guerra tra Nato e Russia", ha detto Stoltenberg, affermando, tuttavia, di essere fiducioso che una situazione del genere potrebbe essere evitata. Resta, tuttavia, una "possibilità reale", ha detto Stoltenberg. “Capisco tutti coloro che sono stanchi di sostenere l'Ucraina. Capisco tutti coloro che pensano che i prezzi del cibo e le bollette dell'elettricità siano troppo alti", ha detto il segretario generale. "Ma dovremo pagare un prezzo molto più elevato se la nostra libertà e la nostra pace saranno minacciate dalla vittoria di Putin in Ucraina", ha detto Stoltenberg. (Sts)