- E' deceduto il sequestratore che questa mattina a Dresda, in Germania, ha preso in ostaggio una donna e un bambino in un centro commerciale. Come riferito dal profilo Twitter della polizia della Sassonia, "il sospettato è morto durante l'operazione. Il 40enne ha riportato ferite mortali durante l'attacco e la liberazione degli ostaggi. Le circostanze specifiche sono oggetto di ulteriori indagini". (Geb)