Diritti: Tajani, promozione e difesa diritti umani ispira politica estera italiana (2)

- Di fronte all’uccisione del giovane manifestante iraniano Mohsen Shekari, il ministro Tajani ha confermato l’incondizionata opposizione dell’Italia alla pena di morte, ribadendo massima fermezza verso ogni violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Per questo, conferma Tajani, “l’Italia guarda con fiducia al crescente orientamento della comunità internazionale a favore dell’abolizione della pena capitale, anche in vista della imminente votazione sulla risoluzione biennale per una moratoria universale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”. Il tema scelto quest’anno per celebrare quest’anniversario “Dignità, Libertà e Giustizia per tutti” sottolinea la correlazione esistente tra diritti umani, valori democratici e lotta all’impunità. Quest’ultima è parte integrante di ogni processo di riconciliazione nazionale e della convivenza pacifica all’interno di una comunità. Non potrà esistere una pace sostenibile e duratura senza una risposta adeguata alle richieste di giustizia delle vittime. Per celebrare questa importante giornata la Farnesina, attraverso il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (Cidu), ha anche istituito dal 2020 il “Premio Cidu per i Diritti Umani”, volto proprio a valorizzare il diffuso impegno in tema di tutela e promozione dei diritti umani nel nostro Paese, e che vedrà nel 2023 la sua nuova edizione. (Com)