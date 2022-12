Tunisia: manifestazioni a Tunisi contro il presidente Saied a una settimana dalle legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di salvezza nazionale ha manifestato oggi a Tunisi per chiedere le dimissioni del presidente della Repubblica, Kais Saied. In concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti umani, i manifestanti hanno attraversato le vie centrali della capitale tunisina per chiedere il boicottaggio delle elezioni legislative previste il 17 dicembre. La manifestazione del Fronte di Salvezza è guidata da Ahmed Nejib Chebbi, dall'iniziativa “Cittadini contro il golpe” e da altri partiti politici tra cui il movimento islamista Ennahdha. (Tut)