Russia-Ucraina: autorità di Donetsk, attacco forze di Kiev con razzi Grad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe ucraine hanno lanciato dieci razzi Grad contro il quartiere Kievsky di Donetsk. E0 quanto riferisce l'ufficio di rappresentanza della repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina. "Dieci razzi sono stati lanciati da un BM-21 Grad", ha detto l'ufficio di rappresentanza in un messaggio di Telegram, spiegando che i vigili del fuoco sono sul posto per domare l'incendio provocato dalle esplosioni. (Rum)