Migranti: fonti Viminale, nessun dietrofront, linea del governo chiara

- “Sull’immigrazione, nessun dietrofront. Il Viminale ieri ha dato via libera all’approdo delle navi perché l’approssimarsi del maltempo e le condizioni del mare avrebbero a breve esposto le persone a bordo a rischi”. Lo riferiscono fonti del Viminale dopo l’ok dato ad alcune ong per far sbarcare i migranti nei porti di Salerno e Bar. “Le ong, come già accaduto precedentemente, ne avrebbero tratto un pretesto per dichiarare lo stato di emergenza a bordo e avrebbero così fatto ingresso nei porti della Sicilia, i cui centri di accoglienza sono già congestionati di presenze, rimanendo peraltro in prossimità dei loro scenari operativi”, chiariscono le fonti ribadendo che “la salvaguardia delle persone orienterà sempre le decisioni del governo, anche di fronte alle azioni provocatorie e rischiose delle ong”. La linea del governo “è chiara: contrasto all’immigrazione irregolare" e "inserimento e integrazione dei migranti regolari, con appositi accordi con i Paesi di transito e di partenza”, sottolineano. (Rin)