Migranti: fonti Viminale, azioni ong provocatorie, favoriscono chi non ha diritto ad entrare

- Quello “che è successo in queste ore conferma il quadro che ci siamo fatti. Le azioni delle ong spesso rischiose e provocatorie favoriscono in molti casi l’ingresso in Italia di migranti economici che non hanno alcun diritto a entrare e rimanere in Italia. È questo a prescindere dai dichiarati intenti umanitari”. Lo riferiscono fonti del Viminale dopo l’ok dato ad alcune ong per far sbarcare i migranti nei porti di Salerno e Bar. “Le ong rappresentano un fattore che incentiva i migranti a partire. Fanno pattugliamento sistematico. Portano in acque italiane migranti raccolti in acque di altri Paesi. Raccolgono in mare persone che hanno pagato uno scafista, dunque un criminale, per entrare illegalmente in Italia. Alcune Ong finiscono per rappresentare, anche loro malgrado, un elemento chiave della filiera che ingrossa l’immigrazione irregolare in Italia", sottolineano dal Viminale. "Chi entra in Italia spesso non fugge da situazioni di pericolo. Si pensi alla nave Louise Michel che - ricordano - ha raccolto in mare una trentina di persone, tutte provenienti, da un primo esame, da situazioni che li qualificano come migranti economici. Non provengono da Paesi martoriati, si sono messi in viaggio senza alcun diritto di entrare e permanere in Italia. Ora ce ne dovremo far carico dal punto di vista dell’assistenza, pur non essendo tenuti a farlo e con gli scarsi risultati conseguiti sinora sul fronte della solidarietà europea", ribadiscono le stesse fonti.(Rin)