Migranti: fonti Viminale, al lavoro su nuove norme per sicurezza frontiere

- Il governo “ha l’obiettivo di incidere su questa situazione con risultati da conseguire già nei prossimi mesi. Lungo questa direzione, il Viminale è già al lavoro per presentare nuove norme per garantire la sicurezza delle frontiere e stroncare la tratta degli esseri umani che arricchisce gli scafisti e non solo”. Lo riferiscono fonti del Viminale dopo l’ok dato ad alcune ong per far sbarcare i migranti nei porti di Salerno e Bari. “Dobbiamo arrivare a un sistema di ingressi regolari, nell’interesse degli stessi aventi diritto”, aggiungono.(Rin)