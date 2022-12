Vaticano: Papa, Vigili del Fuoco tra le più belle espressioni di solidarietà italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ricevendo in udienza i Vigili del Fuoco, ha sottolineato che "nella prospettiva cristiana", il loro lavoro "trova riscontro nella parabola del buon Samaritano, il quale, incontrando per la strada un uomo derubato, ferito e abbandonato, se ne fece carico con grande compassione e generosità". Non solo, "il buon Samaritano – aggiunge Bergoglio – insegna anche ad andare oltre l'emergenza e a predisporre, potremmo dire, le condizioni per un ritorno alla normalità". Rivolgendosi direttamente ai Vigili del Fuoco, che rappresentano "una delle espressioni più belle della lunga tradizione di solidarietà del popolo italiano, che affonda le radici nell'altruismo evangelico", il Papa ha esortato "a custodire questo patrimonio morale e civile, coltivandolo prima di tutto nel vostro stile di vita personale". In effetti, ha aggiunto il Pontefice, "la vostra è una di quelle professioni che hanno il carattere di una missione – ha sottolineato Francesco – una missione di servizio alla gente nei momenti di bisogno, dalle piccole alle grandi emergenze che possono capitare; una missione di servizio alla dignità delle persone, che nella difficoltà non vanno mai abbandonate; una missione di servizio al bene comune della società che, specialmente nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo, necessita di forze sane, affidabili, che lavorano con tenacia nel nascondimento", ha concluso il Papa. (Civ)