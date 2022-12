Germania: polizia ha la meglio sul sequestratore a Dresda, illesi i due ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca è riuscita a prendere in consegna il sequestratore che aveva preso degli ostaggi questa mattina in un centro commerciale a Dresda. E' quanto riferito dalla polizia, secondo cui i due ostaggi - una donna e un bambino - sono rimasti illesi mentre l'uomo, un 40enne ancora da identificare, sarebbe rimasto ferito nel corso dell'operazione. In precedenza, stando a quanto riferito, l'uomo avrebbe ucciso una donna di 70 anni prima di rifugiarsi all'interno del centro commerciale Altmarktgalerie. (Geb)