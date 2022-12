Viabilità: Aspi, su A8 dalle 21 di martedì 13 chiuso allacciamento con D08

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 13 alle 5 di mercoledì 14 dicembre sarà chiuso, per chi proviene da Varese, l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Solbiate Arno sulla A8, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate. (Com)