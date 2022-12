Ue: corruzione all'Europarlamento, socialisti greci chiedono dimissioni di Kaili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista greco (Pasok-Kinal) vuole che la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, arrestata venerdì in relazione a un caso di corruzione che coinvolgerebbe il Qatar, rinunci al suo seggio. E' quanto riferiscono fonti del partito riprese dai media ellenici. "C'è pressione all'interno del partito affinché Kaili rinunci al suo seggio al Parlamento europeo", ha detto un membro del Partito socialista greco. "Per il momento non intende rinunciare al suo seggio perché sa che ciò comporterebbe la revoca della sua immunità parlamentare", avrebbe aggiunto un'altra fonte. Il Partito socialista greco (Pasok-Kinal) aveva già annunciato ieri ad Atene che Kaili era stata "espulsa" dalla forza politica. Il presidente del Partito socialista greco, Nikos Androulakis, ha dichiarato al canale televisivo "Antenna" che "Kaili si stava comportando come un cavallo di Troia di Nuova Democrazia" (il partito al governo in Grecia). "L'avevo già informata che non si sarebbe più candidata con il nostro partito alle prossime elezioni europee", ha assicurato Androulakis.(Gra)