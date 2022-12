Porti: Matone (Lega), grazie a Salvini e Giorgetti più di 3,5 mln per il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture Salvini d'intesa con il Ministro dell'Economia Giorgetti, in arrivo 3mln e 600 mila euro destinati all'Autorità di Sistema portuale del mare Tirreno centro settentrionale, per la regione Lazio. Lo dichiara la deputata romana della Lega Simonetta Matone. "Questo dimostra la profonda attenzione al territorio della Lega e la volontà dei nostri ministri di far nascere un nuova Italia sempre più moderna e competitiva", conclude.(Com)