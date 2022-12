Roma: turisti nel mirino dei ladri, otto persone arrestate per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, in occasione del “ponte dell’Immacolata” con la particolare presenza di turisti nel centro Storico, hanno arrestato 8 persone, gravemente indiziate del reato di furto con destrezza e ne hanno denunciata una nona per lo stesso reato. Ieri pomeriggio, sulla banchina della fermata Cavour, all’interno della Metro B, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno bloccato 3 nomadi, di 21, 19 e 17 anni, provenienti dal campo nomadi di via Salviati e con una sfilza di precedenti analoghi, subito dopo aver sottratto il portafoglio dalla borsetta di una turista italiana. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre, le due maggiorenni sono state condotte presso i rispettivi domicili agli arresti domiciliari e la minorenne presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma – Virginia Agnelli. (segue) (Rer)