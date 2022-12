Roma: turisti nel mirino dei ladri, otto persone arrestate per furto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due distinti momenti invece, all’interno di un noto esercizio commerciale di via del Corso, i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno fermato una 22enne straniera, senza fissa dimora e già nota ai militari, subito dopo aver sottratto un portadocumenti ad una turista straniera, mentre era intenta a scegliere alcuni capi d’abbigliamento dai vari scafali del negozio; gli stessi militari hanno bloccato una coppia di cittadini cubani, di 34 e 29 anni, dopo aver sottratto il telefono cellulare dalle tasche del cappotto di una giovane studentessa italiana, intenta a provare alcuni capi d’abbigliamento nei camerini. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e poi riconsegnata ai legittimi proprietari. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due cittadini romeni, entrambi di 34 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici. (segue) (Rer)