Roma: turisti nel mirino dei ladri, otto persone arrestate per furto (3)

- I due erano stati notati dai militari aggirarsi con fare sospetto tra alcuni passanti e dopo un attento servizio di pedinamento sono stati bloccati nei pressi di ponte Umberto I, subito dopo aver sottratto lo zaino ad una donna che si era distratta scattando alcune foto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. In fine, a piazza del Popolo, è andata decisamente male ad una 34enne straniera che, in concorso con una complice, riuscita a fuggire, ha tentato di sottrarre il portafogli ad un Carabiniere libero dal servizio, che avvedutosi del maldestro tentativo di aprirgli la cerniera della tasca del giubbotto, l’ha subito bloccata. In questo caso la 34enne è stata solo denunciata. Gli arresti sono stati tutti convalidati e gli indagati rimessi in libertà in attesa del processo. I procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari per cui tutti gli indagati devono considerarsi innocenti sino alla condanna definitiva. (Rer)