- Almeno 10 persone risultano disperse dopo un'esplosione avvenuta in un condominio nel Jersey. Lo riferiscono i media locali, affermando che i residenti avevano allertato i vigili del fuoco ore prima dell'esplosione. L'edificio interessato è situato nella zona di Saint Heller. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti.(Was)