Ucraina: moglie premio Nobel Byalyatski, Russia vorrebbe renderla "dittatura sotto il so controllo"

- La Russia vuole trasformare l'Ucraina in una "dittatura sotto il suo controllo" come la Bielorussia. Lo ha detto la moglie del premio Nobel per la pace bielorusso incarcerato Ales Byalyatski dopo aver ricevuto il premio a suo nome, pronunciando alcune sue parole. Byalyatski, il gruppo per i diritti russi Memorial e il Centro ucraino per le libertà civili hanno vinto il premio Nobel per la pace 2022 a ottobre, in seguito alla guerra in Ucraina scaturita dall'invasione russa. Ricevendo il premio a nome del marito presso il municipio di Oslo, Natallia Pinchuk ha affermato che Byalyatski ha dedicato il premio a "milioni di cittadini bielorussi che si sono alzati in piedi e hanno manifestato nelle strade e online per difendere i loro diritti civili". "Evidenzia la drammatica situazione e la lotta per i diritti umani nel Paese", ha detto Pinchuk, aggiungendo che stava pronunciando le parole di suo marito. "So esattamente che tipo di Ucraina si adatterebbe alla Russia e a Putin: una dittatura sotto il suo controllo. La stessa della Bielorussia di oggi, dove la voce del popolo oppresso è ignorata e ignorata", ha detto Pinchuk, citando sempre il marito. La polizia di sicurezza bielorussa ha arrestato Byalyatski, 60 anni, e altri a luglio dello scorso anno in un giro di vite contro alcuni dissidenti. (Sts)