Milano: Carabinieri Sesto S.G. arrestano una 22 enne e una 14 enne per tentato furto in abitazione

- Nel pomeriggio di ieri, a Sesto San Giovanni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato in abitazione, una 22enne, pregiudicata per reati contro il patrimonio, e contestualmente deferito in stato di libertà per lo stesso reato una minore la quale, priva di documenti, ha riferito di essere nata nel 2012, entrambe di etnia rom e senza fissa dimora. Alle ore 17 circa, i Carabinieri sono intervenuti in via Ticino poiché era giunta la segnalazione da parte di un 56enne italiano, che, nel rincasare, aveva notato segni di effrazione sulla porta d’ingresso della propria abitazione e la presenza delle due donne che si allontanavo dal pianerottolo. I militari, giunti tempestivamente, sono riusciti a bloccare le due donne ancora all’interno del condominio, trovandole in possesso di arnesi da scasso. Dai successivi accertamenti medici la minore è risultata avere 14 anni, venendo perciò collocata, presso una comunità di Fagnano Olona (Va) mentre la 22enne arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, in attesa del giudizio direttissimo. (Com)