Sahel: liberato operatore umanitario tedesco rapito quattro anni e mezzo fa

- L'operatore umanitario tedesco Joerg Lange, 63 anni, è stato rilasciato dopo essere stato tenuto in ostaggio per quattro anni e mezzo nel Sahel. Lo ha annunciato oggi l'Ong Help per cui Lange lavorava sino al sequestro. "Siamo molto sollevati e grati per il fatto che il nostro collega Joerg Lange, dopo più di quattro anni e mezzo, possa tornare dalla sua famiglia", ha scritto in un comunicato stampa la direttrice generale di Help, Bianca Kaltschmitt, "ringraziando di cuore tutte le persone che hanno contribuito a questo rilascio o chi lo ha sostenuto, in particolare l'unità di crisi del ministero degli Affari esteri, la polizia criminale, nonché le autorità e gli amici in Mali, Niger e nei Paesi limitrofi”. (Geb)