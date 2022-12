Ue: Gasparri (FI), su corruzione Qatar "noi garantisti, basta a superiorità morale della sinistra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In attesa, da garantisti, di conoscere la reale portata degli eventi, assistiamo con sconcerto a quanto si sta verificando con iniziative giudiziarie maturate a livello europeo. Il già eurodeputato del Pd, Panzeri, molto vicino anche ad ambienti della Cgil e frequentatore di suoi leader, sarebbe stato protagonista di una vicenda inquietante a tutela degli interessi del Qatar. Uno Stato che ha una condotta assai ambigua in riferimento ai gruppi fondamentalisti". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri commentando delle "pressioni, addirittura erogazioni di denaro, ed altre vicende inquietanti" che "emergerebbero dalle cronache. Che cosa ha da dire il Pd su questa vicenda?", chiede. "Che cosa hanno da dire gli altri ambienti della sinistra più identitaria alla quale poi Panzeri ha fatto riferimento? Nella inquietante vicenda del Qatar spuntano anche delle Ong. Non vogliamo criminalizzare il settore - prosegue Gasparri - ma queste realtà presentano andamenti alterni. Accanto ad autentici esempi di virtù, abbiamo delle Ong dalla condotta tutta da verificare. È uno scandalo grave. È un’infiltrazione all’interno del sistema europeo e nel cuore del partito socialista. Il Pd e le sinistre nostrane, sempre pronte a dare lezioni di moralità agli altri che cosa hanno da dire? Lo scandalo Panzeri è gravissimo. La sinistra italiana dica qualcosa e cessi di avere quell’atteggiamento di superiorità morale che probabilmente non ha nessuna ragione di ostentare”, conclude il senatore azzurro. (Rin)