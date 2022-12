Trasporti: Gualtieri e Salvini visitano cantiere Metro C Fori Imperiali, "è gioiello tecnologico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione Fori Imperiali della Metro C di Roma "non è una galleria ma un'opera d'arte", ha commentato il ministro Salvini. "Lo ho visto al terzo valico a Genova, al Mose a Venezia e spero di vederlo tra un paio di anni con la posa della prima pietra che collega Sicilia ed Europa. Ci sono da ringraziare centinaia di operai, ingegneri, tecnici e maestranze che stanno facendo una cosa incredibile. Questa stazione diventerà un museo a cielo aperto, toglierà traffico e inquinamento e supererà i signori del no. Se ascoltassimo i signori del no, non si farebbe la metropolitana, il ponte, il Mose, non si fa nulla. Per i prossimi cinque anni il mio obiettivo è sbloccare le opere, finanziare e velocizzare, modernizzare il Paese e disinquinare", ha concluso. In occasione dell'incontro di oggi, si è parlato anche del Giubileo e degli impegni che attendono la Capitale. Tra i temi da affrontare per il rilancio di Roma "c'è anche il dossier Giubileo, gli appuntamenti con il sindaco Gualtieri saranno pressoché settimanali", ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. (segue) (Rer)