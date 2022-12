Italia-Giappone: l'ambasciatore Vattani assegna la prima edizione del Premio "Tokyo-Roma: parole in transito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia-Giappone, assegna oggi a Roma la prima edizione del Premio "Tokyo-Roma: parole in transito". Il riconoscimento, unico nel suo genere, verrà conferito all'autrice giapponese Morishita Noriko per il romanzo "Ogni giorno è un buon giorno", e alla traduttrice italiana dell'opera, Laura Testaverde. Intervistato da "Agenzia Nova", Vattani ha sottolineato l'innovativa natura del premio, pensato come un tributo al ruolo fondamentale dei traduttori nel rendere la letteratura un "ponte" verso la creatività, la sensibilità e la cultura giapponesi. "Siamo fieri di aver ideato questo premio, che non ha precedenti - nessuno ha mai premiato i traduttori - perché la traduzione è la lingua della pace", ha spiegato l'ambasciatore, che ha personalmente presieduto la giuria chiamata ad assegnare il riconoscimento. "In un momento in cui il mondo si trova improvvisamente precipitato negli orrori e nelle tragedie della guerra, questo premio vuole essere un piccolo contributo alla comprensione e all'ascolto dell'altro", ha aggiunto Vattani. Un proposito, quello della Fondazione Italia-Giappone, che è stato sposato con immediato entusiasmo dalle rispettive ambasciate, dall'Istituto giapponese di cultura, nonché dal Centro per il libro e la letteratura. Vattani ha ringraziato in particolare il nuovo ambasciatore del Giappone in Italia, Satoshi Suzuki; l'ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti; il direttore della Fondazione Italia-Giappone, Umberto Donati, nonché l'eterogenea giuria d'eccezione chiamata ad assegnare il premio. (segue) (Res)