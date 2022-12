Italia-Giappone: l'ambasciatore Vattani assegna la prima edizione del Premio "Tokyo-Roma: parole in transito" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del nome del premio, "Tokyo-Roma: parole in transito", esprime secondo Vattani la tensione dell'incontro e della scoperta tra due culture estremamente distanti, ma storicamente attratte l'una dall'altra. Nella sua versione giapponese, invece, il nome del premio richiama l'idea di un ponte, ovvero di una connessione permanente tra due civiltà e due sensibilità lontane ma affini. Vattani ha ricordato la prima, storica ambasceria giapponese in Italia, nel 1585, e la prima missione organizzata in Giappone dallo scrittore e missionario gesuita Alessandro Valignano: "Da allora, tra i nostri Paesi si è creato un legame continuo. Nel 1616 è arrivato il primo ambasciatore giapponese ufficiale alla corte papale, Hasekura Tsunenaga, raffigurato in un dipinto nel Salone dei Corazzieri al Quirinale". L'ambasciatore Vattani ha ricordato infine il 32mo Italy Japan Business Group che si è tenuto il primo dicembre scorso. Durante l'evento, alla presenza dell'amministratore delegato di Leonardo S.p.A. Alessandro Profumo e di Allegra Caracciolo di Castagneto, la Fondazione Italia-Giappone ha assegnato il Premio Umberto Agnelli all'ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani, per il suo saggio “Svelare il Giappone”; e a Giorgio Amitrano, professore di letteratura, di lingua e cultura giapponese all’Università di Napoli L’Orientale, nonché traduttore pluripremiato di Banana Yoshimoto e di Murakami Haruki. (Res)